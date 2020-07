Corona-Tests in Duisburg : Urlaubsrückkehrer müssen zuerst zum Hausarzt

Eine Frau zeigt einem Labor einen Test für das Coronavirus. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Duisburg Wer in einem Risikogebiet im Urlaub war, muss nun zwingend einen Corona-Test machen. In Duisburg wird dafür die zentrale Teststelle am Theater am Marientor zuständig sein. Vorher muss aber der Hausarzt konsultiert werden.

Reiserückkehrer aus Duisburg können sie künftig auch in der zentralen Teststelle am Theater am Marientor (TaM) testen lassen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass das Bundesgesundheitsministerium angekündigt hat, zukünftig einen verpflichtenden Test für alle Rückkehrer aus sogenannten Corona-Risikogebieten anzuordnen. Ausgenommen seien die Reisenden, die einen negativen Corona-Test eines anerkannten Labors vorweisen könnten, der nicht älter als 48 Stunden sein dürfe. Zuständig für die Testung der Reiserückkehrer sei die Kassenärztliche Vereinigung mit ihren niedergelassenen Ärzten.

Die Stadt bittet Reisende deshalb darum, sich zunächst an ihren Hausarzt zu wenden. Führt dieser keine Coronatests durch, kann er die Reisenden an die zentrale Teststelle überweisen. Doch Achtung: Eine Testung der Reiserückkehrer im TaM kann nur mit vorliegender Überweisung durch den Hausarzt erfolgen. Eine freiwillige Testung ist nicht möglich, diese kann nur auf eigene Kosten beim Hausarzt erfolgen. Getestet werden dort ausschließlich Rückkehrer aus Risikogebieten.

Die Corona-Zahlen in Duisburg sind nach einem Tiefstand im Juli wieder auf dem Weg nach oben. Den aktuellen Zahlen der Stadtverwaltung zufolge haben sich in Duisburg bislang insgesamt 1.899 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 62 Duisburger sind verstorben. 1.730 Corona-Patienten gelten inzwischen wieder als genesen. In der Stadt gibt es derzeit also 107 Infizierte. Insgesamt wurden 28.469 Corona-Tests durchgeführt.

Welche Gebiete in Europa und der Welt als Risikogebiete eingestuft werden, ist auf der Homepage des Robert-Koch-Institutes zu finden (www.rki.de). Die meisten europäischen Ländern zählen aktuell nicht zu den Risikogebieten. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Stadt Duisburg unter www.duisburg.de.

(th)