Kostenpflichtiger Inhalt: 64-jährige Lehrerin aus Duisburg : „Die Schüler freuen sich doch, dass sie mich haben“

Sabine Ritter unterrichtet bereits seit 1990 an der Gesamtschule Duisburg Süd. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Sabine Ritter unterrichtet Mathe und Chemie an einer Gesamtschule in Duisburg. Sie ist 64 – und damit Teil der systemrelevanten Risikogruppe. Sie könnte zu Hause bleiben, sich von dort um ihre Klasse kümmern, man hat es ihr angeboten. Doch das will sie nicht.