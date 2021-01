Kostenpflichtiger Inhalt: Meisten Todesfälle in NRW : RKI meldet insgesamt 351 Covid-Tote in Duisburg

Ein Corona-Test wird vorbereitet. In Duisburg wurden schon mehr als 117.000 Tests vorgenommen. Foto: dpa/Robert Michael

Duisburg Die Zahl der Menschen, die in Duisburg an oder mit einer Covid-19-Infektion gestorben sind, ist auf 351 gestiegen. Das ergibt sich aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Die Stadt führt damit die Statistik in NRW an.