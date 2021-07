Corona-Kontaktnachverfolgung : Stadt Duisburg stellt auf Sormas-X um

Duisburg Bereits kommende Woche soll die Gesundheitsamt-Software eingeführt werden. Die Stadt folgt damit einer Vorgabe der Landesregierung, die die Datenbanken in ganz NRW vereinheitlichen möchte.

Weil die Corona-Software Sormas-X in den Gesundheitsämtern in NRW bislang auf wenig Gegenliebe stößt, soll sie spätestens ab Ende September verpflichtend werden. Das erklärte die Landesregierung am Mittwoch. Einen Tag später reagierte auch die Stadt Duisburg. Der Umstieg werde gerade vorbereitet und sei für die kommende Woche beabsichtigt, erklärte ein Stadtsprecher am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion.