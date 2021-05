Corona-Pandemie : Inzidenz in Duisburg ist in allen Stadtbezirken gesunken

In Duisburg – hier ein Bild vom Impf- und Testzentrum im Theater am Marientor – sind die Zahlen der Covid-19-Infizierten weiter hoch. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Update Duisburg Die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg sinkt auf 123,5. In der 18. Kalenderwoche (3. bis 9. Mai) ist er in allen sieben Stadtbezirken gesunken. Einen Wert von unter 100 weist aber nur der Duisburger Süden mit 76,8 aus. Das Vorziehen von Zweitimpfungen mit Astrazeneca ist in Duisburg nicht möglich.

Derzeit (Stand: 10. Mai, 20 Uhr) leben 1204 Menschen in Duisburg, die an Covid-19 erkrankt sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 123,5. Insgesamt haben sich in Duisburg 27.494 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 25.660 Menschen gelten inzwischen als genesen, 630 sind verstorben. In Duisburg wurden bisher insgesamt 498.157 Tests durchgeführt. Die genannte Summe der Tests enthält auch die Anzahl der durchgeführten Tests an den Schnelltestzentren im Stadtgebiet.

Nach Angaben der Stadt melden sich immer mehr Menschen, die ihren zweiten Impftermin mit Astrazeneca vorziehen möchten. Hintergrund seien die derzeitigen Diskussionen über eine Verkürzung der Fristen für die Zweitimpfungen. Nach aktuellem Erlass sei die Frist für die Zweitimpfung mit Astrazeneca jedoch weiterhin auf zwölf Wochen festgesetzt. Ein Vorziehen von bereits vereinbarten Terminen sei daher im Hinblick auf die nicht ausreichende Verfügbarkeit der Impfstoffe sowie fehlende freie Termine leider nicht möglich, so die Stadt.

Den höchsten Inzidenzwert aller sieben Stadtbezirke hatte in der vergangenen Kalenderwoche Meiderich/Beeck mit 153,8. Die Inzidenzen sind in allen Bezirken gesunken und haben sich weitgehend angeglichen. Positiver Ausreißer nach unten ist der Duisburger Süden mit 76,8. Die Inzidenz der Gesamtstadt lag in der 18. Kalenderwoche bei 127,0.

Insgesamt lag der Anteil der Mutationen am Infektionsgeschehen in der vergangenen Kalenderwoche bei ca. 85 Prozent. Bisher gab es 6614 Fälle, davon 6543 mit der britischen Variante (B. 1.1.7), 70 mit der südafrikanischen Variante (B.1.351) und einen mit der indischen Variante (B.1.617).

Duisburgerinnen und Duisburger, die 60 Jahre oder älter sind, können bis zum 12. Mai auf https://impfzentrum-terminvereinbarung-ueber60.duisburg.de einen Impftermin mit Astra Zeneca vereinbaren. Die Impfungen für alle Bürgerinnen und Bürger sind kostenlos und freiwillig. Das Impfzentrum befindet sich im Corona–Center Duisburg, (Theater am Marientor) Plessingstr. 20, 47051 Duisburg. Für Autos gibt es ausreichend Parkplätze im Parkhaus Theater am Marientor, Heerstraße 24, 47053 Duisburg.

Die Stadt Duisburg hat die Allgemeinverfügung ab dem 27. April bis zum 14. Mai verlängert. Die für Duisburg über die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes (“Bundesnotbremse") hinaus geltenden Regelungen werden neu gefasst:

Die Untersagung der Spielplatznutzung gilt nun in der Zeit von 19 bis 9 Uhr.

In privaten Fahrzeugen gilt nun (mit Ausnahme des Fahrers) bei der gemeinsamen Nutzung durch Personen aus verschiedenen Hausständen die Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske (mindestens FFP2 oder vergleichbar). Für Kinder, die das sechste Lebensjahr vollendet haben, jedoch unter 14 Jahren sind, besteht lediglich die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske; kann eine solche Maske aufgrund der Passform nicht getragen werden, ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen.

Die Maskenpflicht an den bekannt gegebenen belebten Orten unter freiem Himmel gilt weiterhin.

Auch die Maskenpflicht um Schulen und Kitas wird fortgesetzt.

Die Maskenpflicht beim Verweilen außerhalb von befestigten Wegen an den bekannt gegebenen Bereichen der Sechs-Seen-Platte, des Rheinparks und der Regattabahn an Freitagen, Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen gilt nun bis 22 Uhr.

Auch die Maskenpflicht vor den Ein- und Ausgängen von sakralen Räumen bleibt bestehen.

Ebenso die Maskenpflicht auf den Parkplätzen 1, 2 und auf dem Stadionvorplatz vor der Schauinsland-Reisen-Arena drei Stunden vor / nach Heimspielen des MSV sowie das Alkoholverbot auf den Parkplätzen 1, 2 und auf dem Stadionvorplatz vor der Schauinsland-Reisen-Arena drei Stunden vor / nach Heimspielen des MSV.

Kontaktbeschränkung: Hier wurde nun die bislang bestehende Regelung, wonach zwei Hausstände mit maximal fünf Personen zusammen kommen durften, an die bundesweite Regelung angepasst. Das bedeutet: Auch in Duisburg gilt, dass private Zusammenkünfte im privaten oder im öffentlichen Raum auf den Kreis der Angehörigen des eigenen Haushaltes mit maximal einer weiteren nicht im eigenen Haushalt lebenden Person – einschließlich der zu ihrem Haushalt gehörenden Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres beschränkt sind.

Neben der Kontaktverfolgung im Gesundheitsamt unterstützt die Bundeswehr auch die Bürgertestungen in der Stadt. An den Standorten Glückaufplatz (Rheinhausen), Eissporthalle (Wedau) und dem ehemaligen Real-Markt in Großenbaum sind insgesamt 28 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz.

Die Stadt weist noch einmal darauf hin, dass Tests von Bürgern nur bei den offiziell vom Gesundheitsamt beauftragten Zentren und Apotheken oder teilnehmenden Ärzten erfolgen sollen, da nur diese berechtigt sind, diese Tests durchzuführen. Die Einhaltung der Hygienestandards ist an den zuvor genannten Stellen selbstverständlich gewährleistet.

Eine Übersicht über die Testzentren gibt es im Internet auf der Seite der Stadt Duisburg unter www.duisburg.de. Die Übersicht wird laufend aktualisiert

Seit Anfang März können sich alle Duisburger einmal pro Woche kostenlos testen lassen. Termine können im Internet unter www.du-testet.de gebucht werden. Die Schnelltestzentren sind – mit wenigen Ausnahmen – täglich, von Montag bis Sonntag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Abweichende Öffnungszeiten sind auf der Buchungsseite erkennbar.

