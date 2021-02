Corona-Ausbruch im Duisburger Norden : Asylunterkunft in Hamborn unter Quarantäne

Das Flüchtlingsheim an der August-Thyssen-Straße am Donnerstagabend. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Weil Hygienevorschriften nach Angaben der Stadt nicht eingehalten worden seien, müssen zunächst alle 91 Bewohner einer Asylunterkunft in der Einrichtung bleiben.

Eine Unterkunft für Geflüchtete an der August-Thyssen-Straße in Hamborn steht unter Quarantäne. Wie die Stadt am Donnerstagabend auf Anfrage mitteilte, haben sich in der Einrichtung 16 von 91 Personen mit dem Coronavirus infiziert.