Nach mehreren Infektionen : Corona-Tests bei 400 Mitarbeitern des Paketzustellers DPD in Duisburg

Corona-Tests bei 400 Mitarbeitern des Paketzustellers DPD in Duisburg

Beim Paketzusteller DPD in Duisburg hat es einen Massentest auf das Coronavirus gegeben. Foto: dpa/Jonas Güttler

Duisburg Beim Zusteller DPD gab es innerhalb kürzester Zeit sieben Infektionen mit Covid-19. Daher hat das Unternehmen nun 400 Beschäftigte seines Duisburger Paketsortierzentrums vorsorglich auf das Coronavirus testen lassen.

Die Ergebnisse sollten spätestens bis Ende der Woche vorliegen, sagte ein Sprecher des Paket- und Expressdienstleisters am Mittwoch auf dpa-Anfrage. Nachdem es in den vergangenen drei Wochen sieben Infektionen gegeben habe, sei der Reihentest vorsorglich vorgenommen worden - bei 400 von insgesamt 1000 Beschäftigten am Standort.