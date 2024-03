Geschäft der Commerzbank Duisburg „Es wird oft renditeschwach gespart“

Julia Tysiak ist gut 100 Tage im Amt. Als Leiterin Private Banking und Wealth Management der Commerzbank für das Gebiet Duisburg (mit weiteren Standorten in Moers, Dinslaken, Bocholt und Duisburg-Hamborn) hat die 33-Jährige bereits einen guten Überblick über das Sparverhalten ihrer rund 26.000 Kunden. Nach Jahren der Stagnation konstatiert sie: „Es gibt wieder Zinsen.“ Sparen kann sich also wieder lohnen. So biete die Commerzbank aktuell 3,25 Prozent Zinsen auf Tagesgeldkonten und rund drei Prozent bei einer Festgeldanlage. Der Spartrend kommt auch der Commerzbank Duisburg zugute: Das Einlagevolumen stieg auf 452,5 Millionen Euro – das bedeutet eine Steigerung um 27,4 Prozent.