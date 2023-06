Cold Case in Duisburg Der rätselhafte Mord am Stahlarbeiter Ahmet Tuncer

Im Spätsommer 1998 klingelt in einer Wohnung an der Graf-Spee-Straße in Duisburg das Telefon. In einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Hüttenheim lebt hier die Familie Tuncer. Sechs Kinder haben sie, vier davon sind schon ausgezogen. Der Vater, Ahmet Tuncer, 52 Jahre alt, arbeitet im Stahlwerk der Hüttenwerke Krupp Mannesmann, das nur ein paar Meter entfernt liegt. Tuncer spart gerade Geld für seinen Ruhestand. Die letzten Jahre will er in der Türkei verbringen.