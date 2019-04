Trompeter hoffen auf positive Entscheidung : Cölve-Brücke: Letzte Hürden im Rat

Rheinhausen Doris Göbel und die Bürger der Interessengemeinschaft Cölve-Brücke stehen in den Startlöchern. Am Mittwoch fahren sie zur entscheidenden Ratssitzung nach Moers.

Doris Göbel und der „harte Kern“ sind vorbereitet. Rund 30 Bürger der Interessengemeinschaft Cölve-Brücke kommen am Mittwoch mit nach Moers. Fahrgemeinschaften werden gebildet, Friedhelm Brümmer, Brückenkonstrukteur der Initiative, reist mit seinem Modell der Behelfsbrücke auf dem Dachgepäckträger an. „Kaffee und belegte Brötchen bringen wir auch mit“, ergänzt Göbel als Sprecherin. Schließlich weiß keiner, wie lang die Sitzung dauert. Fest steht aber: Wenn der Moerser Stadtrat dem Behelfsbau zustimmt, werden die Rheinhauser Bürgermeister Christoph Fleischhauer und das Stadtparlament vor dem Rathaus mit einem Schild empfangen. „Danke“ steht darauf. Fürs erste versehen mit einem Fragezeichen. Eine Botschaft an die Politik.