Hannover Leasing : Umbau nach viereinhalb Jahren beendet

Nach rund viereinhalb Jahren ist die Restrukturierung des CityPalais beendet. Neben den Umbaumaßnahmen wurde auch das Konzept geändert. Die Macher sind vom Erfolg des Projekts überzeugt, die Eigner freuen sich über sechs Prozent Rendite.

Eine reine Shopping Mall (Einkaufszentrum) sollte das CityPalais nie sein. Mit dem Kleinen und Großen Saal der Mercatorhalle, dem Spielcasino und den Büroflächen in der Rotunde war dies auch von Anfang an nicht so gedacht. Trotzdem hatten sich das ursprüngliche Konzept bereits nach einigen Jahren überholt – was völlig normal sei, so Andreas Müller-Kehm, Geschäftsführer der DIS GmbH in Troisdorf. Sein Unternehmen befasst sich unter anderem auch mit der Revitalisierung von Gewerbeimmobilien. Dass dies im Fall des CityPalais gelungen ist, davon sind Bernd Schlapka und Alexander Holzmair vom Eigentümer Hannover Leasing überzeugt.