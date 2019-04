Citymanagerin Dagmar Bungardt : Sie soll für ein schöneres Duisburg sorgen

Citymanagerin Dagmar Bungardt vor dem Duisburger Stadttheater. Foto: Lars Fröhlich

Altstadt Citymanagerin Dagmar Bungardt hat die Innenstadt fest im Blick und will deren Attraktivität mit Partnern aus der Wirtschaft steigern.

„Ich bin gut vernetzt. Das muss man auch sein, sonst brauche ich den Job gar nicht anzufangen“, sagt Dagmar Bungardt. Seit 2014 ist sie Citymanagerin, hat die Innenstadt fest im Blick, will die Attraktivität steigern. Aber nicht allein: „Eigentümer, Wirtschaft und Einzelhandel müssen zusammenarbeiten.“

Die berufliche Linie der 63-Jährigen war schon immer die Wirtschaft. Sie lernte bei der Stadt Duisburg Verwaltungsfachangestellte, besuchte die Verwaltungsakademie. Stationen danach waren das Sportamt und das Bezirksamt Hamborn. 1987 wechselte Dagmar Bungardt zur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und 2011 zur Innenhafen-Entwicklungsgesellschaft. „Die Wirtschaftsförderung ist spannend gewesen“, erinnert sich die Citymanagerin. Sie sei für die Innenstadt zuständig gewesen und habe das Marketing mitgestaltet. Schon damals hatte sie viel mit dem Innenhafen zu tun. Es stand an, dass eine Gesellschaft gegründet wird. „Der Innenhafen hat mich nie losgelassen. Er schreibt eine eigene Geschichte. So ein Projekt bekommt man nur einmal im Leben“, stellt Dagmar Bungardt heraus. Auch heute noch ist der Innenhafen für sie als Citymanagerin ein Thema, wenngleich ihre Hauptaufgabe der Einzelhandel ist. Ihn will sie stärken. Der Bau des Forums und Citypalais waren nach ihrer Meinung seinerzeit die richtige Entscheidung.

Info Das ist der Verein City-Management Aufgabe Die Innenstadt als Einkaufs- und Erlebniszentrum positiv gestalten und entwickeln will der Verein City-Management Duisburg. Im Tagesgeschäft geschieht dies über die City-Managerin. Die Rechtsform eines eingetragenen Vereins ermöglicht es, unabhängig und neutral zu agieren. Organisation In der 1997 gegründeten Institution sind die Duisburg-Marketing GmbH ebenso vertreten wie die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve, der Einzelhandelsverband Niederrhein, die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und die Innenstadt Duisburg Entwicklungsgesellschaft. Mitglieder Zu den über 80 Mitgliedern zählen Unternehmen aus dem Handel, der Gastronomie, Hotellerie und der Immobilienbranche sowie Vertreter aus dem Bereich der Banken, des Wohnungsbaus, des Verkehrs, der Energiewirtschaft und des Entertainments.

Dagmar Bungardt arbeitet eng mit der IHK und Wirtschaftsförderung zusammen, gemeinsam wollen sie eine Leerstanddatenbank erstellen, um passende Eigentümer zu finden. Als Negativbeispiel führt die Citymanagerin das frühere Geschäft Haffke am Sonnenwall an. „Das Gebäude sieht schrecklich aus. Das Problem ist der Eigentümer.“ Deshalb ist es ihr wichtig, zum Innenstadtdialog auch die Immobilieneigentümer einzuladen: „Allein können wir nichts schaffen. Eigentümer, Wirtschaft und Handel müssen zusammenarbeiten.“

Das nächste Projekt des Citymanagements ist eine globale „Einkaufs-App“. Vier Studenten der Uni Bocholt (zwei Wirtschaftswissenschaftler und zwei Informatiker) haben dafür ein Stipendium erhalten und sind an Dagmar Bungardt herangetreten. Sie sagte sofort zu. Bereits Anfang Mai soll eine Beta-Version (Computerprogramm in der Testphase) starten. Nutzer können mit dieser App unter anderem herausfinden, welche Angebote, Veranstaltungen und Restaurants es gibt.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Qualitätssteigerung der Innenstadt. Dagmar Bungardt: „Sie ist zwar ganz schön. Es gibt aber noch Bedarf.“ In diesem Zusammenhang lobt sie die Wirtschaftsbetriebe, die Blumenpyramiden aufstellten. Am Sonnenwall und an der Wallstraße sollen die Beete bepflanzt werden, Einzelhändler sollen die Blumen gießen. Traurig sei, dass sich bislang nur drei Einzelhändler an der Wallstraße gemeldet hätten, die das machen wollen. Ein positives Beispiel sei dagegen „Foto Uhlig“, der Geschäftsmann habe eine Baumscheibe bepflanzt, „das ist gleich ein ganz anderes Bild.“

Hoch erfreut ist die Citymanagerin, dass im Juni oder Juli jeweils ein Hausmeister für die Innenstadt und für den Innenhafen die Arbeit aufnimmt. Nach ihrem Kenntnisstand werden es zwei Langzeitarbeitslose sein, die an den Wirtschaftsbetrieben angedockt sind. Die Hausmeister sind Ansprechpartner für Einzelhändler, die bei ihnen Verunreinigungen melden können, und werden kleinere Arbeiten übernehmen, zum Beispiel die Fahnenmasten von Aufklebern befreien. Dagmar Bungardt: „Es ist ein Förderprogramm des Bundes. Die Hausmeister werden für fünf Jahre beschäftigt. In den ersten zwei Jahren entstehen keine Kosten, in den Folgejahren dann Kosten in Höhe von zehn, 20 und 30 Prozent.“

Ansonsten organisiert das Duisburger Citymanagement in diesem Jahr fünf verkaufsoffene Sonntage, die Veranstaltungen, die dafür erforderlich sind, etwa das Kunsthandwerkerfestival oder „Duisburg in Lack und Chrom“, bei dem mittlerweile immer mehr Autohäuser mitmachen. Dagmar Bungardt freut sich, dass sie eine große Unterstützung durch den Vorstand des Vereins „Citymanagement“ unter dem Vorsitzenden Jochen Braun (Leiter des Spielcasinos) hat. Die Attraktivitätssteigerung der Innenstadt liegt der gebürtigen Duisburgerin sehr am Herzen: „Wir wollen nicht die Dönerbude, die zwei Plastikstühle und einen Jägerzaun hinstellt. Und Lebensmittel auf Europaletten brauchen wir auch nicht.“

Und dann ist da noch der Innenhafen, für den die andere Hälfte ihres Herzens schlägt. „Es gibt nichts Vergleichbares in der Bundesrepublik. 1993 gab es dort 120 Arbeitsplätze, heute sind es etwa 7500 Arbeitsplätze. Wir haben mittlerweile zwei neue Gebäude am Innenhafen, den Digitalkontor von Krankikom und ein Hotel eines chinesischen Investors“, sagt die Citymanagerin und erinnert sich an die Anfänge der Drachenbootregatta vor 20 Jahren mit 20 Mannschaften und 2008 die Steigerung zur größten Regatta der Welt mit 172 Mannschaften und damit der Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde. Bei der Regatta (in diesem Jahr vom 14. bis 16. Juni) zeige sich immer wieder die gute Zusammenarbeit mit der Kanugilde, freut sich die engagierte Frau. Vor Ort sind in diesem Jahr auch die „Ocean Ranger“, die zeigen wollen, wie Plastik vermieden werden kann, und werden in dem Zusammenhang eine kleine Schnitzeljagd veranstalten. Der Wunsch für den Innenhafen ist nämlich, dass dort kein Müll ins Wasser geworfen wird, auch weil sich dort mittlerweile verschiedene Fischarten tummeln.

Sauberkeit ist für Dagmar Bungardt immer wieder ein Thema, sie gehört schließlich dem Vorstand von „Sauberes Duisburg“ an. Damit nicht genug. Die Versorgung bedürftiger Kinder unter anderem mit einem Mittagessen liegt ihr zudem am Herzen. Dafür macht sich die gut vernetzte Frau im Vorstand von „Immersatt“ stark.

(ps)