Premiere in Duisburg ist schon ausverkauft : „Punxxx“ im Landschaftspark

Premiere in Duisburg ist schon ausverkauft

Duisburg Mit seiner Winter-Show namens „Punxxx“ ist der Zirkus Flic Flac vom 10. bis 26. Januar wieder im Landschaftspark Duisburg-Nord zu Gast. Die drei x in „Punxxx“ weisen auf das 30-jährige Bestehen des Zirkus hin.

Die Veranstalter versprechen ein Actionprogramm, das „den besonderen Flic-Flac-Stil“ fortsetze. Bei „Punxxx“ treffen filigrane Reifenspringer der China National Acrobatic Group–beim Circusfestival in Monte Carlo“ mit Gold ausgezeichnet – auf die stahlharte Motorradkugel, in der neben sieben Männern auch erstmals eine Frau ihre waghalsigen Runden dreht. Ein erfahrener Stuntman hangelt sich kopfüber unter der Zeltkuppel entlang, drei charmante Ladies betören mit brillanter Hand-auf-Hand-Akrobatik. Dazu gibt es schräge Comedy. Tickets gibt es noch für alle Vorstellungen, außer für die Premiere am Freitag um 20 Uhr. Foto: Flic Flac