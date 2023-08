Ausstellung in Duisburg Wiederentdeckung eines großen Malers

Seinen „Hunger nach Bildern“ stillte Christoph M. Gais (Jahrgang 1951) in den 80er Jahren anders als die anderen „Neuen Wilden“ aus Berlin und anderswo. Gais malte gegenstandslos und nahm im Kreise von Rainer Fetting, Helmut Middendorf oder Salomé, die heftig und zum Teil schockierend einen verfremdeten Realismus zelebrierten, eine Sonderrolle ein. Das Werk von Gais knüpft an die Tradition der informellen Malerei an und markierte eine wesentliche Position in der zeitgenössischen Kunst. Das Ehepaar Ströher, Eigentümer des Museums Küppersmühle für moderne Kunst (MKM), sahen die Bedeutung von Gais und sammelten vor allem seine Arbeiten aus den 80er und frühen 90er Jahren. Im Neubau des Museums ist Gais ein eigener Raum gewidmet. Die Frage blieb, was Gais nach den 90er Jahren geschaffen hat. Bislang gab es in deutschen Museen darauf keine Antwort. Erst die aktuelle Ausstellung, die nun bis zum 26. November im MKM zu sehen ist, schafft Aufklärung. Diese groß angelegte Schau ist die Wiederentdeckung eines bedeutenden Künstlers.