Chefarzt am BG Klinikum : „Viele wären vor 30 Jahren gestorben“

Chefarzt am BG Klinikum

Buchholz Moderne High-Tech-Geräte ermöglichen die effektive Behandlung von Schwerverletzten. Doch Carsten Hermann, Intensivmediziner am Buchholzer BG Klinikum, betont vor allem den Stellenwert eines guten Teams.

Das BG Klinikum ist überregional für seine Chirurgen bekannt. Was dem Laien weniger bekannt ist: Die Intensivmediziner, von Haus aus Anästhesisten, haben ebenso einen entscheidenden Anteil daran, ob und wie ein Patient seine Verletzungen übersteht. Denn als Folge eines schweren Unfalls kann es zu einer lebensbedrohlichen Traumkrankheit kommen. Diese zu behandeln, fällt in das Fachgebiet von Carsten Hermann, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am BG Klinikum.