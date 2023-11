Nach EM-Titel Cheerleader aus Duisburg fliegen zur Weltmeisterschaft nach Japan

Vier goldene Europapokale gingen im vergangenen Sommer an die Cheerleader der Duisburger Dockers – zwei Europameistertitel an das Masters Team „Blue Thunderstorm“ und jeweils einen an das Masters Team „Blue Lightnings Reloaded“ und Senior Double Team „Blue Lightnings“. Nun fahren die Sportlerinnen nach Japan und nehmen an der Cheerleading World Championships teil.