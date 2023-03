Studie der Uni-Duisburg-Essen Mehrheit der Nutzer rechnet mit beruflichen Auswirkungen von ChatGPT

ChatGPT wird als revolutionäre Künstliche Intelligenz gefeiert. Doch was denken die Menschen in Deutschland über den Chat-Bot? Eine Kurzstudie von Prof. Tobias Kollmann, Universität Duisburg-Essen (UDE), und dem Marktforschungsunternehmen Civey zeigt: Die meisten Nutzer:innen sind mit der Qualität der Ergebnisse zufrieden und vertrauen diesen. Gleichzeitig entdeckten viele in den Antworten Fehler.