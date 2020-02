Duisburger Innenstadt : CDU: Handel in der City ist im Abwärtstrend

Duisburg Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt hat vom Einzelhandelsverband „mehr Engagement statt schöner Worte“ gefordert. Verbandsgeschäftsführer Wilhelm Bommann hatte wie berichtet im Rahmen der Bilanz für 2019 erklärt, dass die Innenstadt sich entwickle.

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt hat vom Einzelhandelsverband „mehr Engagement statt schöner Worte“ gefordert. Verbandsgeschäftsführer Wilhelm Bommann hatte wie berichtet im Rahmen der Bilanz für 2019 erklärt, dass die Innenstadt sich entwickle.„Er hat allerdings verschwiegen, in welche Richtung diese Entwicklung zeigt“, so CDU-Fraktionschef Rainer Enzweiler. Jeder, der durch die Innenstadt gehe, habe sich da sicherlich schon eine eigene Meinung verschafft. Der Trend zeige eindeutig nach unten, so die CDU. Am Sonnenwall stünden immer mehr Ladenlokale leer oder seien belegt von Händlern mit Billigangeboten. Diese Entwicklung zeige sich gleichfalls in der Königsgalerie an der Steinschen Gasse, auf der Kuhstraße und sogar abgeschwächt auf der Königstraße. So sei es keineswegs ein positives Signal, wenn Aldi sich im Souterrain niederlasse, wo noch im vergangenen Jahr die Feinkostabteilung „Perfetto“ zu finden war. Discounter wie Aldi oder Penny hätten nicht die Magnetwirkung, um Auswärtige nach Duisburg zu locken. Der Verband habe nach dem DOC-Aus große Aktivitäten in der Innenstadt angekündigt. Davon habe man bis heute nicht viel gesehen.