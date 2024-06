CDU-Kreisparteitag in Duisburg Vorsitzende Petra Vogt mit 99 Prozent wiedergewählt

Drei Tage vor der Europawahl hatte die Duisburger CDU mit ihrem Parteifreund, dem Europaabgeordneten Dennis Radtke, einen ausgewogenen Fachmann in Sachen Europapolitik eingeladen. In seinem Gastreferat zum Thema „Freiheit und Sicherheit in Europa“ ging er auf zahlreiche Facetten der politischen aktuellen Gemengelage ein. Seine Rede hatte dabei eindeutig den Charakter einer Wahlkampfrede, kein Wunder so kurz vor dem Urnengang am Sonntag.