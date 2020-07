CD-Tipp: Organist spielte schon häufiger in Duisburg : Stephen Tharp interpretiert Louis Vierne

Dusiburg Er ist in Duisburg gut bekannt, denn er konzertierte bereits auf drei der größten Orgeln unserer Stadt: in der Abteikirche Hamborn, der Salvatorkirche und der Philharmonie Mercatorhalle. Seine Doppel-CD ist empfehlenswert.

Insgesamt sechs Symphonien für Orgel solo komponierte der vor 150 Jahren geborene Franzose Louis Vierne (1870-1937). Die beiden letzten sind auf dieser Doppel-CD eingespielt. Die eine Symphonie ist seine mit einer Dreiviertelstunde Spieldauer längste, nämlich die Nr. 5 a-Moll op. 47 (1923/24), etwas spröde und mit ihren vielen Halbtonschritten ein wenig beeinflusst durch Richard Wagners „Tristan und Isolde“. Die andere ist seine in jeder Hinsicht brillanteste, nämlich die gleichfalls fünfsätzige Nr. 6 h-Moll op. 59 (1930) mit ihrem Ohrwurm-Finale. Es spielt der New Yorker Starorganist Stephen Tharp (Foto: Archiv), geboren 1970, also 100 Jahre nach Vierne. Er ist in Duisburg gut bekannt, denn er konzertierte bereits auf drei der größten Orgeln unserer Stadt: in der Abteikirche Hamborn, der Salvatorkirche und der Philharmonie Mercatorhalle (die RP berichtete). Tharp wählte für diese Produktion eine der legendärsten romantischen Orgeln der Welt, nämlich die 1862 erbaute und mit 102 Registern riesige Cavaillé-Coll-Orgel der Kirche Saint-Sulpice in Paris. Der akustische Eindruck dieser bereits 2010 und 2014 entstandenen Aufnahmen ist überwältigend, zumal der Organist diese Musik weitgehend kongenial erfasst. Er fand einen treffenden Mittelweg zwischen symphonischer Strenge und fast improvisatorischer Freiheit. Die Doppel-CD erschien schon 2019, ist aber nach wie vor erhältlich.