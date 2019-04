Firmenstandort in Duisburg : Produkte wie unter Meeresluft-Bedingungen prüfen

Forschung gehört bei Caramba zur Unternehmensphilosophie. Foto: caramba/caranba

Duisburg Caramba baut seinen Campus aus. Profitieren soll vor allem die Forschungsabteilung.

Das Spezialchemie-Unternehmen Caramba baut seinen Standort in Duisburg weiter aus. Insbesondere der Unternehmensbereich „Forschung & Entwicklung“ (F&E) solle durch die Realisierung eines Campus mehr Raum erhalten, teilte die Firma jetzt mit. Neben einem Ort der Begegnung entstehen deshalb auch Flächen für Versuche, interne wie externe Schulungsmaßnahmen und zusätzliche Aufgaben.

Künftig wird es hier für die Forscher von Caramba zum Beispiel möglich sein, die selbst entwickelten Reinigungsprodukte unter Meeresluft-Bedingungen zu prüfen und nach neuesten internationalen Standards zu testen. Außerdem erstrahlt die gesamte Außenfassade des Unternehmensgebäudes seit Anfang dieses Jahres in neuem Glanz. Der F&E Campus am Standort Duisburg nimmt Form an. Es entstehen Flächen der Kommunikation, auf denen Caramba mit seinen Kunden direkt und vor Ort in den Dialog gehen kann: Denn mittels neuer Anlagen werden bald Reinigungs- und Beschichtungsprozesse nachgestellt und von Experten analysiert.

Die Ausstattung kann sich übirgens sehen lassen. Von Ultraschallreinigungsanlagen und verschiedenen Klimakammern über Analyseequipment wie Infrarotspektroskop bis hin zum Laserscanningmikroskop reicht die Palette an Anlagen und Messgeräten. So wird beispielsweise in einer Salznebel-Sprühkammer ein künstliches Seeklima simuliert, um Korrosionseigenschaften von Oberflächen zu ermitteln. Dazu kommen selbst entwickelte Prüfverfahren des Unternehmens.

Till Böckermann aus dem Team für Forschung und Entwicklung von Caramba sagt dazu: „Wenn wir Tests bei unseren Kunden vor Ort durchführen, greifen wir damit in den Betriebsablauf ein. Mit dem F&E Campus haben wir eine hervorragende Alternative, spezielle Problemstellungen losgelöst vom Tagesgeschäft und über längere Zeiträume zu analysieren.“