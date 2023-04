“Car-Freitag“ in Duisburg 22-Jähriger rast mit 99 km/h, Messer im Türfach und illegalem Auspuff durch 50er Zone

„So eine Scheiße“, sagt der junge Mann, nachdem er in Duisburg in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten und mit 108 km/h in einer 50-Zone „geblitzt“ worden ist. Nun steht er vor seinem leicht tiefergelegten schwarzen Mercedes. „Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich so schnell war“, sagt er. Den Führerschein dürfte er für eine gewisse Zeit los sein. Aber es könnte noch schlimmer für ihn kommen. Die Verkehrsexperten der Polizei schauen sich das Fahrzeug genauer an. Irgendetwas an seinen Reifen scheint nicht in Ordnung zu sein. „Die haben was zu beanstanden. Alles scheiße heute“, raunt er, behält aber die Fassung – anders als andere an diesem Abend.