Neue Anlage für Outdoor-Fitness Calisthenics-Trend – Wo man in Duisburg kostenlos trainieren kann

Entwickelt hat sich Calisthenics erst Anfang des Jahrtausends in New York Seitdem ist die Kraftsportart immer beliebter geworden. Auch in Duisburg ist sie angekommen: In Meiderich, Neuenkamp und im Süden Neudorfs können Sportbegeisterte umsonst an Klimmzugstangen, Sprossenleitern, Hangelstrecken und Reckstangen ihre Kraft trainieren. Statt mit externen Gewichten wird beim Calisthenics nur mit dem eigenen Körpergewicht gearbeitet. Oft in den öffentlichen Anlagen, die es mittlerweile in vielen Großstädten gibt. Zum Repertoire der Sportart gehören Übungen wie die sogenannte menschliche Flagge. Dabei handelt es sich um eine Art seitlicher Handstand, bei dem man sich an einer Stange oder Sprossenleiter festhält und dann seitlich im 90 Grad Winkel parallel zum Boden hebt.