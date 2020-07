Duisburger Verkehrsbetriebe : Ticketkauf in Bussen wird wieder möglich

Duisburg Die DVG hat einen großen Teil ihrer Busflotte coronafit gemacht. Glasscheiben sollen es möglich machen, dass die Fahrgäste wieder vorne einsteigen können. Auch der Ticketkauf in den Bussen soll wieder möglich werden. Schon bald geht es los.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) will ihren Fahrgästen wieder den Ticketkauf im Bus ermöglichen. Deshalb hat sie in den vergangenen Wochen über 65 Prozent der Busse in der Stadt mit Schutzscheiben ausgestattet. Ab Samstag, 1. August, sollen Fahrscheinkauf und das einsteigen vorne im Bus wieder möglich sein. Die Scheiben dienten als dauerhafte Möglichkeit zum Schutz von Fahrgästen und Fahrern und sollten die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus minimieren, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der DVG von Mittwoch. Damit die Fahrgäste die entsprechenden Busse erkennen könnten, habe die DVG sie mit grünen Aufklebern gekennzeichnet. Alle weiteren Busse würden sukzessive umgerüstet.

„Wir freuen uns, unseren Fahrgästen nun wieder die Möglichkeit zu geben, das Ticket direkt im Bus zu kaufen“, sagt Birgit Adler, Bereichsleiterin Betrieb und Markt bei der DVG. „Für uns stehen die Sicherheit und die Gesundheit der Fahrgäste und Fahrer an oberster Stelle. Wir bitten unsere Fahrgäste daher, weiterhin umsichtig und rücksichtsvoll zu sein und sich an die Hygienevorschriften und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu halten.“ Fahrgäste könnten ihre Tickets alternativ an den Fahrkartenautomaten, in allen bekannten DVG-Vorverkaufsstellen und in der HandyTicket-App kaufen.