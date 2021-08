Bundestagswahl in Duisburg : Urnengang wird zum Auslaufmodell – warum das schade ist

Meinung Duisburg Wenn tatsächlich 100.000 Duisburger bei der Bundestagswahl ihre Stimme per Brief abgeben, wie das Wahlamt prognostiziert, dann würde die eigentliche Ausnahme Briefwahl bald zur Regel. Das ist schade. Das Ritual des Urnengangs wird damit zum Auslaufmodell.

Der Auftritt von Annalena Baerbock auf dem Ludgeriplatz in Neudorf in dieser Woche mobilisierte vor allem das eigene Klientel. Immerhin – die Mobilisierung der eigenen Stammwählerschaft ist bei den Wahlen in der jüngsten Vergangenheit immer mehr zu einem Problem geworden. Und zwar bei fast allen Parteien. Dennoch bewegen sie sich vielfach in der eigenen „Blase“, und ein Austausch mit anderen Strömungen findet kaum statt. So waren kritische Fragen kaum zu hören, und provokante Pöbeleien am Rande von Andersdenkenden wie am Ludgeriplatz haben mit politischer Auseinandersetzung nichts zu tun.