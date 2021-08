Bundestagswahl in Duisburg : Ein Kandidatencheck ohne Kandidaten

An den Rednerpulten (v.r.): Sabrina Moskei (Awo), Volker Mosblech (CDU), Frank Börner (SPD) und Kevin Galuszka (Grüne). Vorne links: Moderatorin Dagmar Acosta Navarro (Verdi). Foto: Verdi Foto: Verdi

Duisburg Die Gewerkschaft Verdi wollte von den Duisburger Bewerbern für ein Bundestagsmandat wissen, wie sie zu ihren Forderungen für bessere Arbeitsbedingungen und bessere Pflege stehen. Das Problem: Nur einer kam und der war meist anderer Meinung.

Einen „Kandidat*innen-Check zur Bundestagswahl“ wollte die Gewerkschaft Verdi am Mittwochabend in der Cafeteria des Duisburger Studierendenwerks veranstalten. Ein Vorhaben, das schon an den Zusagen der Parteien scheiterte. Lediglich die CDU schickte ihren Direktkandidaten Volker Mosblech ins Rennen. Für SPD und Grüne ließen sich Bärbel Bas und Felix Banaszak entschuldigen und wurden von MdL Frank Börner (SPD) und dem Grünen-Vorstandssprecher Kevin Galuszka vertreten. Mirze Edis (Linke) kam trotz Zusage seines Büro nicht, die FDP meldete sich erst gar nicht auf Verdi-Anfragen zurück.

Diskutiert wurde dennoch – über Pflege, Krankenhausversorgung im speziellen und „gute Arbeit“ im allgemeinen. Dabei waren die Rollen schnell verteilt. Galuszka, Börner und Dagmar Acosta Navarro, die die Diskussion für Verdi leitete, waren sich in den allermeisten Fragen einig. „Das Ziel muss sein, dass wir eine würdige Gesundheitsversorgung haben, eine würdige Altenpflege und würde Arbeitsplätze“, sagte Börner. Das Mittel zum Zweck ist für SPD und Grüne mit der Bürgerversicherung für alle das gleiche. So seien auch neue Arbeitszeitmodelle und ein gedeckelter Beitrag für die Altenpflege möglich, ergänzte Galuszka.

Mosblech war da anderer Meinung. „Wenn man immer alles in einen Pott wirft, dann kommt nie etwas Vernünftiges raus“, sagte er zur Abschaffung des dualen Systems aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Bei besseren Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte setzte er anders als seine Mitstreiter weniger auf Entprivatisierung und höhere Mindestlöhne als auf den Dialog zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und gefiel sich in der Rolle des schwarzen Schafs: „Da bin ich positiver gestimmt als Sie, als Verdi“, sagte er in die Runde. „Das weiß ich auch vorher, wenn ich hier hinkomme.“