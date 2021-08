Annalena Baerbock in Duisburg : Ein Heimspiel mit Hindernissen

Annalena Baerbock besuchte direkt zu Beginn ihrer Wahlkampftour Duisburg. Foto: Norbert Prümen

Duisburg Duisburg gilt als SPD-Stadt, doch der studentische Stadtteil Neudorf ist die Hochburg der Grünen. Zu Beginn ihrer Wahlkampftour kam nun Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vorbei – und traf auf Querdenker und Störer aus der rechten Szene.

Sie kommt ein bisschen zu spät, die Kanzlerkandidatin. Aber ganz so einfach ist es für den Fahrer auch nicht, den massiven Doppeldecker-Bus am Rand des vollen Ludgeriplatz zu parken. Es ist 19.37 Uhr, als Annalena Baerbock die kleine Tribüne erklimmt. Freundlicher Applaus brandet auf, in den sich aber deutlich hörbar auch Trillerpfeifen und Buh-Rufe mischen. Sie werden an diesem Abend noch öfter zu hören sein. Direktkandidat Felix Banaszak sagt am Ende: „Das war die größte Veranstaltung der Grünen, die es jemals in Duisburg gegeben hat.“

Baerbock begrüßt die Menge, fast 1000 Menschen sind am Dienstagabend nach Duisburg-Neudorf gekommen, um ihr zuzuhören. Es sei kein Zufall, dass sie gleich zu Beginn ihrer bundesweiten Wahlkampftour Duisburg ausgewählt hat. „Duisburg zeigt als Stadt, wie Wandel funktionieren kann“, sagt sie dann. Und schiebt ein „Hallo“ an die nach, die das noch nicht verstanden hätten.

info Wahlergebnis der Grünen 2017 Erststimmen Bei der Bundestagswahl 2017 in Duisburg holte Anna von Spiczak für die Grünen im Süd-Wahlkreis 5,6, Felix Banaszak kam im Norden auf 4,6 Prozent. Zweitstimmen 2017 kamen die Grünen in Duisburg auf lediglich 5,6 Prozent – auf Rang sechs hinter SPD, CDU, AfD, FDP und Linken.

Es folgt eine klassische Wahlkampfrede. Baerbock spult in 30 Minuten relativ sicher das Programm der Partei ab. Mehr Klimaschutz, mehr soziale Gerechtigkeit, höhere Renten, niedrigere Mieten, höhere Steuern für Reiche, eine liberale Migrationspolitik, bessere Bildung – so soll Deutschland einmal aussehen, falls die Partei das Kanzleramt gewinnt. Interessanter ist, was Baerbock nicht thematisiert. Etwa den eigenen Wahlkampf und die großen und kleinen Skandale um ihren Lebenslauf, nicht gemeldete Nebeneinkünfte und Plagiatsvorwürfe zu ihrem Buch. Zu alldem kein Wort. Klug ist das allemal.

Am Rand des Ludgeriplatzes haben Jule Wenzel und Felix Lütke die Gruppe der Störer in Augenschein genommen. Die Vorstandssprecherin der Grünen und der Fraktionschef im Rat bitten die Polizei, einem von ihnen einen Platzverweis zu erteilen. Sie vermuten unter ihnen auch einige bekannte „Corona-Rebellen“, sogenannte Querdenker. Es kommt zu Diskussionen zwischen der Polizei und einem Mann mit langem, rötlichen Bart. Währenddessen beantwortet Annalena Baerbock Fragen aus dem Publikum, die von den beiden Direktkandidaten Felix Banaszak und Lamya Kaddor vorgelesen werden. Unter anderem zur Rente, zum deutschen Schulsystem und der Massentierhaltung. Nichts davon bringt Baerbock aus dem Konzept. Augenscheinlich kommen die meisten Fragen aber auch von Parteimitgliedern.

Fast 1000 Menschen waren am Dienstagabend zum Ludgeriplatz nach Neudorf gekommen, um Baerbock zuzuhören. Foto: Norbert Prümen