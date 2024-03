Angebot der Stadt Bufdis auch an Duisburger Grundschulen

„Der Bundesfreiwilligendienst an Schulen ermöglicht einen wichtigen Einblick in die verschiedenen Berufsfelder der Sonderpädagogik, Sozialarbeit, des Lehramts oder auch Erziehungsdienstes. Durch den praktischen Einsatz besteht hier die Chance, die Schüler in ihrer Entwicklung zu unterstützen, wertvolle Erfahrungen im pädagogischen Bereich zu sammeln und sich beruflich zu orientieren“, so Bildungsdezernentin Astrid Neese.