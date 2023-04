Bundespräsident kommt nach Duisburg Frank-Walter Steinmeier besucht Stahlwerk von Thyssenkrupp

Der Auftrag für die SMS Group hat ein Investitionsvolumen von rund 1,8 Milliarden Euro. Thyssenkrupp will mit der neuen Anlage eine Einsparung rund 3,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO 2 ) jährlich erzielen. Bisher ist die Stahlindustrie in Duisburg für rund 2,5 Prozent des bundesdeutschen CO 2 -Ausstoßes verantwortlich.