Olaf Scholz kommt am Dienstag Was der Kanzler bei seinem Besuch in Duisburg plant

Das ZBT mit seinen 170 Beschäftigten gilt als eine der führenden europäischen Forschungseinrichtungen auf diesem Gebiet und eines von vier nationalen Wasserstoffzentren, die bundesweit gerade entstehen – eines davon bei HKM in Duisburg. Auf dem Wasserstoff-Testfeld, in Laboren und im Gespräch mit Wissenschaftlern kann sich der Kanzler so einen Überblick über die Hightech-Infrastruktur und den Aufbau einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft verschaffen. In einer Gesprächsrunde mit Wissenschaftlern und Studierenden diskutiert der Bundeskanzler anschließend über Chancen und Herausforderungen der Energiewende und über Perspektiven für die Energieversorgung der Zukunft.