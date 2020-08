Besuch im Duisburger Innenhafen : Franziska Giffey diskutiert mit Firmengründern

Familienministerin Franziska Giffey im Innenhafen, eingerahmt vom SPD-Bundestagsabgeordneten Mahmut Özdemir und Hafen-Chef Erich Staake. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Duisburg Logistik bietet Potenzial für Familien und Frauen, erfuhr Franziska Giffey. Die Ministerin informierte sich über die Arbeit von startport und kam mit Existenzgründern ins Gespräch.

Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat am Donnerstag die von duisport betriebene Existenzgründer-Plattform „startport“ im Innenhafen besucht. Hafen-Chef Erich Staake und startport-Geschäftsführer Peter Trapp nahmen die Ministerin in Empfang. Bei startport am Philosophenweg trug sich Franziska Giffey ins goldene Buch der Stadt Duisburg ein.

Die Ministerin informierte sich über die Arbeit von startport und kam mit Vertretern der Startup-Unternehmen ForkOn, Limbiq, Heuremo und XOM ins Gespräch. In einer anschließenden Diskussionsrunde tauschte Franziska Giffey sich mit Erich Staake und Peter Trapp sowie den Gründern zum Thema Vereinbarkeit Familie und der Arbeit in einem Startup aus. Dabei gingen sie ins Detail, welche Anforderungen die Branche an Familien stellt und wie sich Gründertum mit dem Privatleben in Einklang bringen lässt.

Der Besuch der Ministerin sei nicht nur ein positives Signal an den weltweit größten Binnenhafen und die Stadt Duisburg, sondern wegweisend dafür, dass die Logistikbranche viel Potenzial für Familien und vor allem für Frauen bereithalte, teilte der Hafen mit. Bislang gelte die Branche noch als männerdominiert, jedoch liege die Logistik mit rund 19 Prozent Frauen in Führungspositionen der Top-100-Logistikunternehmen schon über dem Schnitt in Deutschland – mit steigender Tendenz.

(mtm)