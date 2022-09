Hommage an Götz George : Büste in Duisburg erinnert an „Tatort“-Kommissar Schimanski

Büste in Duisburg erinnert an „Tatort“-Kommissar Schimanski

Duisburg Mit einer Bronzebüste wird der von Götz George gespielte legendäre Duisburger „Tatort“-Kommissar Horst Schimanski jetzt in Duisburg-Ruhrort geehrt – unweit des ersten fiktiven Tatorts des TV-Ermittlers.

Ein starrer Blick, die Mundwinkel und sein Schnauzbart sind nach unten gezogen, die zerknitterte Feldjacke locker übergeworfen – Horst Schimanski sieht aus, wie er immer aussah, nur ist er jetzt in Bronze gegossen. Am Freitag wurde seine Büste nun offiziell in der Horst-Schimanski-Gasse in Duisburg-Ruhrort enthüllt.