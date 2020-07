Wie Mündelheim mobil macht : Schon mehr als 1400 Unterschriften gegen Kiesabbau

MÜNDELHEIM Der Bürgerverein will Abgrabungen im Mündelheimer Rheinbogen verhindern. Auch aus Krefeld-Uerdingen gab es bereits Unterstützung für die Sammelaktion.

Der Bürgerverein (BV) Mündelheim und sein „Kies-Team“ haben bereits 1438 Unterschriften gegen die geplanten Abgrabungen im Mündelheimer Rheinbogen gesammelt. 791 Unterschriften wurden an den Infoständen des Bürgervereins eingesammelt, weitere 691 registrierte Stimmen kommen aus der Online-Petition. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Wie berichtet will die Kiesindustrie in Mündelheim am Rhein in großem Stil nach Kies baggern, um einer Rohstoffknappheit für die Baubranche zu begegnen. Während die Industrie- und Handelskammer das Vorhaben unterstützt, hat sich Oberbürgermeister Sören Link bereits dagegen ausgesprochen.