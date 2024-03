Trauergottesdienst in der Salvatorkirche Bürgerstiftung trauert um Gründerin Gabriela Grillo

„Gabriela Grillo brachte sich auf vielfältige Art ein: Sie initiierte Projekte, opferte Zeit und spendete nicht unerhebliche Beträge. Sie setzte sich vorbildhaft für die Belange ihrer Geburtsstadt Duisburg ein, bei der Bürgerstiftung als Vorsitzende des Vorstandes und zuletzt als Vorsitzende des Aufsichtsrates“, so die Stiftung. Gabriela Grillo habe sich besonders im Stadtteil Marxloh engagiert, dem Firmensitz der Grillowerke. Sie sagte: „Marxloh hat uns sehr viel gegeben; wir müssen etwas zurückgeben“. So habe sie dafür gesorgt, dass sich die Bürgerstiftung an der Entwicklungsgesellschaft Duisburg (EG-DU) mit einem Anteil von 50 Prozent beteiligte und sich so für die Belange von Marxloh und weiterer sozial benachteiligter Stadtteile einsetzten konnte. Eines der besonders wichtigen Projekte sei der Grüngürtel Nord gewesen. Hier wurden 72 Millionen Euro verbaut. Der fertige Park erhielt eine „Auszeichnung vorbildlicher Bauten NRW“. In der EG-Du war sie auch als Vorsitzende im Aufsichtsrat tätig.