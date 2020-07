Bürgerämter in Duisburg unter Druck : Corona sorgt für lange Wartezeiten

Duisburg Wer in Duisburg einen Ausweis beantragen will, braucht wegen Corona dieser Tage einen Termin beim Bürgeramt. Ohne gibt es keinen Zugang. Im Netz beklagen Bürger zum Teil wochenlange Wartezeiten. Die Stadt bittet um Verständnis.

Das Coronavirus und die Nachwirkungen des Lockdowns sorgen für eine angespannte Situation in Duisburgs Bürgerämtern. Die Vorsprache ohne Termin ist wegen der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnung nicht möglich. Deshalb sind die Duisburger im Vorfeld ihrer Amtsgänge dieser Tage auf die Online-Terminvergabe der Stadt angewiesen. In den Sozialen Medien häufen sich die Beschwerden. Von wenigen Terminen und zum Teil mehrwöchigen Wartezeiten wegen einfacher Amtsgeschäfte ist die Rede. Gesetzliche Fristen wie zum Beispiel die für die Ummeldung könnten nicht eingehalten werden.

Die Terminnachfrage sei derzeit außerordentlich hoch. Hintergrund sei neben den geltenden Coronaregelungen auch die Zeit des Lockdowns, in denen viele Vorgänge aufgelaufen seien. Derzeit würden allein in den Bürgerämtern täglich rund 900 Termine (im Juni waren es insgesamt 18.000 Termine) online vergeben, so Hiedels. Darüber hinaus würden Anfragen und Anliegen per E-Mail, Post oder telefonisch bearbeitet. Aktuell sei eine Terminvergabe für jeweils sechs Wochen im Voraus möglich.