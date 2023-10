Demonstration in Duisburg „Gewalt und Terror sind nicht die Lösung – und sie werden es auch niemals sein“

Oberbürgermeister Sören Link sagt, es ginge auch darum, mit der Demonstration „ein Zeichen aus Duisburg zu setzen“. „Wir sind Duisburg“, so der OB – aber nicht die Demonstranten, die zuletzt in Duisburg für die Hamas auf die Straße gegangen seien. An die Adresse der jüdischen Gemeinde sagt er: „Sie sind nicht allein, sie sind ein wesentlicher Teil der Stadtgesellschaft – das ist so und das muss auch so bleiben.“ Die Demonstranten, die sich zuletzt in Duisburg für das palästinensische Netzwerk Samidoun eingesetzt hätten, bezeichnete er als „einige wenige völlig Verstrahlte“. „Dieser Terror ist niemals Teil der Mehrheit, er ist nicht, was die Welt braucht und was sie will.“ Dass es in den nächsten Tagen im Nahen Osten zu weiteren Toten kommen wird, sei klar. „Die Ursache dafür ist allein das Verhalten der Hamas“, so der OB.