Spannendes Aktionsprogramm : Buchhandlung Scheuermann in Duisburg feiert 111. Geburtstag

Die Buchhandlung Scheuermann am Sonnenwall 45 in Duisburg. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Die Duisburger Buchhandlung Scheuermann feiert ihren 111. Geburtstag. Am 1. und 2. April will das Team seine Kundinnen und Kunden mit einer Reihe von Aktionen überraschen.

Was Corona-Schutzverordnungen (unfreiwilligerweise) nicht alles ans Tageslicht befördern: Denn nachdem diese seit Mitte letzten Jahres Buchhandlungen zum Einzelhandel „des täglichen Bedarfs“ zählen, werden Bücherläden wie Lebensmittelläden behandelt, zumindest was den ungehinderten Zutritt der Kunden in jene Läden betrifft. Mit anderen Worten: Der Kauf und Genuss von Büchern ist dem von Lebensmitteln (zumindest nach den geltenden Corona-Schutzverordnungen) gleichgestellt. Bücher sind also (wie) Lebensmittel. Lange haben die Kunst- und Kulturschaffenden auf solch kulturpolitische Aussage staatlicherseits gewartet.