Buch über das Leben in Ägypten Von einer Duisburgerin, die ausgewandert ist

Mit 28 Jahren passiert Erika Youssef etwas, das sie niemals für möglich gehalten hätte. Im Ägypten-Urlaub verliebt sie sich in einen Mann. So Hals über Kopf, dass sie auf ihre neue Stelle verzichtet und kurze Zeit später wieder zu ihm nach Hurghada fliegt. Dabei hatte sie Duisburg vorher in der Regel nur mal für einen Ausflug zum Campingplatz ihrer Mutter in Neukirchen-Vluyn verlassen. Jahre später wandert sie ganz nach Nordafrika aus.