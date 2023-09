Verspätungen, fehlende Ansagen, wenige Infos Wo es an Tag eins der Brückensperrungen in Duisburg noch hakte

Die letzte Route in unserem Selbsttest führt wieder zurück in die Innenstadt. Zunächst geht es dafür mit dem Ersatzbus der Linie 901 von Laar zum U-Bahnhof Meiderich. Der Weg führt wieder über den Ruhrorter Hafen, am Nordhafen entlang. Jedoch staut es sich hier gewaltig: Lkw, Autos und auch der Bus stehen hier für Minuten. Die geplante Ankunft in Meiderich um 12.31 Uhr klappt daher nicht, stattdessen ist der Bus erst 17 Minuten später, um 12.48 Uhr am Ziel. Durch die Verspätung ist der Anschluss schon weg, die nächste Bahn, Linie 903, fährt erst um 12.55 Uhr am. Um kurz nach 13 Uhr, rund 50 Minuten nach Abfahrt in Laar, ist das Ziel erreicht.