Briefwahl, Fristen, Wahlhelfer Was Sie zur Europawahl in Duisburg wissen müssen

Auftakt ist Dienstag, 7. Mai. Der einfachste Weg ist, den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung zu scannen, denn dann gelangt man online direkt zum Briefwahlantrag. Wenn dieser Antrag gestellt ist, bekommt man den Stimmzettel zugeschickt. Der ausgefüllte Stimmzettel kommt dann in den Wahlbrief, der per Post verschickt werden muss. Er kann aber auch an einer der sieben Duisburger Bürgerservicestationen oder im Wahlzentrum, In den Haesen 84, in Homberg eingeworfen werden. Der Briefwahlantrag kann auch per Post angefordert werden, online unter briefwahl.duisburg.de oder per E-Mail an briefwahl@stadt-duisburg.de