Brennende Autos Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter in Duisburg fest

Im Duisburger Süden brannten in den vergangenen Tagen immer wieder Autos, nun meldet die Polizei eine Festnahme. Ein 37-Jähriger wurde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Ihm droht ein Prozess wegen mehrfacher vollendeter Brandstiftung. Das Motiv des Mannes ist bislang noch unklar. Er wird verdächtigt, mehrere Autos in den Stadtteilen Huckingen, Buchholz und Neudorf-Süd angezündet zu haben.