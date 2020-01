Brandserie im Norden der Stadt : Polizei Duisburg nimmt mutmaßlichen Feuerteufel fest

Die Brandserie im Duisburger Norden hielt Polizei und Feuerwehr in den vergangenen Wochen auf Trab. Foto: Polizei Duisburg

Duisburg Die Brandserie im Norden der Stadt hielt die Duisburger Polizei und Feuerwehr in den vergangenen Wochen mächtig auf Trab. Nun ist der Fall womöglich aufgeklärt. Ein 59-jähriger Mann wurde festgenommen.

Der Verdächtige soll am frühen Sonntagmorgen gegen 4.20 Uhr auf der Douvermannstraße in Walsum einen roten Ford angezündet haben. Zivile Polizeibeamte, die im Zusammenhang mit der Auto-Brandserie vor Ort im Einsatz waren, haben den Mann beim Verlassen des Tatortes gesehen, verfolgt und festgenomme, teilte die Polizei am Montagmittag mit.