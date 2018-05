Duisburg: Brandschutztagung in der Mercatorhalle

Brandschutztagung in der Mercatorhalle

Duisburg Fachpublikum aus ganz Deutschland kommt nach Duisburg, um sich über Neuerungen zu informieren.

Von heute bis Mittwoch, 30. Mai, steht Duisburg ganz im Zeichen des Brandschutzes. Anlass ist die 65. Jahres-Fachtagung der Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes e.V. (VFdB) in der Mercatorhalle. Rund 800 nationale und internationale Fachleute aus den Bereichen Wissenschaft und Forschung, Feuerwehr und Industrie treffen sich in Duisburg, um die neuesten Erkenntnisse des Brandschutzes und des Feuerwehr-Wesens zu diskutieren.

Digitalisierung in der Einsatztaktik, neue Erkenntnisse bei Evakuierungen, Brandursachenforschung und die Erkenntnisse aus dem Brand im Grenfell Tower in London und des G-20 Gipfels in Hamburg, sind nur einige der Themen.