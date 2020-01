Nach Brand im Affenhaus : Duisburger Zoo will nach Katastrophe in Krefeld helfen

Duisburg Die Mitarbeiter des Duisburger Tierparks sind nach der Katastrophe in Krefeld tief getroffen. Sie haben den Kollegen auf der anderen Rheinseite ihre Unterstützung zugesagt.

Die Mitarbeiter des Zoo Duisburg sind von den Ereignissen in Krefeld offenbar erschüttert und tief betroffen. Das erklärte Zoosprecher Christian Schreiner am Donnerstag. Der Duisburger Tierpark will Kollegen und Tieren in Krefeld alle Hilfe zukommen lassen, die nötig ist. „Noch in der Brandnacht haben wir Krefeld unsere volle Unterstützung in allen Bereichen zugesichert“, sagte Schreiner. „Unsere Gedanken sind bei den Kollegen in Krefeld, die wir zum Großteil persönlich kennen und denen wir für die anstehenden Aufgaben viel Kraft wünschen.“