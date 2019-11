Steckdose war Ursache : Brand löst Großeinsatz an Krankenhaus in Duisburg aus

Duisburg Eine brennende Steckdose im Keller der Sana-klinik in Duisburg-Wedau hat am Samstag für viel Aufregung gesorgt. Die Feuerwehr rückte mit rund 100 Leuten an. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand.

Um 13 Uhr wurde die Feuerwehr Duisburg am Samstag über die Brandmeldeanlage zu einem Feuer in das Sana-Klinikum im Stadtteil Wedau gerufen. In der zentralen Notaufnahme wurde eine Verrauchung festgestellt. Wie sich später herausstellte, hatte eine Steckdose im Technikraum des Krankenhauses gebrannt und die Alarmanlage ausgelöst. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Da zu dem Zeitpunkt, als die ersten Einsatzkräfte in der Notaufnahme eintrafen, die Ursache aber noch nicht klar war, lösten die Männer einen größeren Einsatz aus und evakuierten den Bereich der Notaufnahme. Verletzt wurde niemand.

Ein Löschfahrzeug steht vor dem Eingang der Sana-Klinik in Duisburg. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Im weiteren Verlauf des Nachmittags wurde die Notaufnahme gelüftet. Insgesamt waren sechs Löschfahrzeuge und rund 100 Feuerwehrleute vor Ort.

(siev)