Nach Brand in Duisburg Wegen Ansteckungsgefahr gesuchte Ersthelfer haben sich gemeldet

Zu dem Brand in einem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses war es am Mittwochmorgen, 17. Januar, in Duisburg-Neudorf durch eine Verpuffung gekommen. Gegen 6.50 Uhr waren Anwohner durch Knallgeräusche erschreckt worden. Irritierte Anrufer glaubten an eine Explosion und alarmierten die Polizei. Beamte hatten den 37-Jährigen schwer verletzten Mann auf der Straße gefunden, die restlichen Bewohner des betroffenen Hauses und der angrenzenden Gebäude wurden durch die Polizei und Feuerwehr evakuiert.