Nach Brand in Duisburger Wohnhaus : Schwangere und Säugling über Drehleiter gerettet

Duisburg In Duisburg-Walsum hat in der Nacht zum Freitag ein brennendes Sofa einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Insgesamt 25 Personen mussten über eine Drehleiter aus einem Mehrfamilienhaus gerettet werden – darunter Schwangere und ein Säugling.

Dramatischer Einsatz für die Duisburger Feuerwehr: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden die Einsatzkräfte um 1.15 Uhr in Duisburg-Alt-Walsum am Lehmkuhlplatz zu einem verheerenden Wohnungsbrand gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen gleich mehrere Personen an den Fenstern des Mehrfamilienhauses und riefen um Hilfe.