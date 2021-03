Stundenlanger Einsatz : 200 Kubikmeter großer Holzhaufen brennt in Duisburger Wald

Der Feuerwehr-Einsatz dauerte mehrere Stunden. Foto: dpa/Marcel Kusch

Duisburg Großeinsatz für die Duisburger Feuerwehr: In den frühen Morgenstunden wurden die Einsatzkräfte am Donnerstag zu einem Brand in einem Waldstück im Westen der Stadt gerufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 1.30 Uhr meldeten Anrufer einen deutlichen Feuerschein südlich der A40 im Bereich der Felder von Winkelhausen. Die Einsatzkräfte der Feuerwache 6 in Rheinhausen fanden einen brennenden, etwa 200 Kubikmeter großen Holzhaufen vor.

Zur Unterstützung wurde der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Rheinhausen-Mitte alarmiert. Für die Brandbekämpfung musste eine Wasserversorgung aus dem etwa 100 Meter entfernten Wohngebiet gelegt werden.

Die Löscharbeiten in dem Waldstück dauerten mehrere Stunden. 30 Einsatzkräfte waren daran beteiligt. Die Brandursache ist noch nicht klar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(dab)