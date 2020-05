Große Rauchwolke über Duisburg : Feuerwehr löscht Großbrand am Rheinpark

Feuerwehr löscht Großbrand am Rheinpark

Duisburg Im Duisburger Stadtteil Hochfeld hat die Feuerwehr am Mittwoch einen Großbrand gelöscht. Auf dem Gelände der früheren Theisen-Kabelwerke waren aus bislang unbekannter Ursache Autoreifen und Holz in Brand geraten. Die Feuerwehr setzte auf schweres Gerät.

