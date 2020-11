Opfer lebensgefährlich verletzt : Duisburger nach versuchtem Totschlag festgenommen

Bottrop/Duisburg Bereits in der Nacht zum 2. November kam es in Bottrop zu einem Streit zwischen zwei Männern. Ein 39-Jähriger aus Herten wurde dabei durch ein Messer lebensgefährlich verletzt. Eine Mordkommission ermittelt.

Am Donnerstag wurde der Tatverdächtige dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Essen vorgeführt. Der Richter ordnete Untersuchungshaft an.